L’ex Marino | «Grande mercato quello dell’Atalanta Gasperini? Chi governa bene…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Pierpaolo, ex direttore generale, ha voluto parlare dei nerazzurri e della vicenda legata adirettore generalePierpaoloha parlato della vicendae sul campionato 2023-2024 della Dea. Le parole al Corriere della Sera.SU– «L’Atalanta ha fatto un grandissimo: venduto bene e compensato altrettanto, i sostituti sono all’altezza. Sarà la scheggia impazzita di questo campionato. Maehle e Demiral? Chibene, come l’allenatore, deve per forza creare qualche scontento, masa scegliere quali scontenti creare».