L’ex Juve si ritira | arriva l’annuncio | lascia per sempre

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 settembre 2023) Con i campionati fermi, la lente d’ingrandimento è puntata sulle Nazionali. In Sud America è cominciata la rincorsa all’Argentina nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026. Nella giornata di ieri è iniziata la prima sosta delle Nazionali della stagione 2023/2024. In Europa hanno riaperto i battenti le qualificazioni ad Euro 2024, con Olanda e Francia protagoniste su tutte. Oltreoceano è invece cominciata la rincorsa all’Argentina campione del mondo in carica: nella notte sono andate in scena le prime tre gare del girone unico sudamericano, con l’Albiceleste ad inaugurare. La Scaloneta ha esordito davanti ai propri tifosi nella splendida cornice dell'”Estadio Monumental” di Buenos Aires: la sfida contro l’Ecuador è stata risolta, tanto per cambiare, da Leo Messi autore di uno dei suoi “classici” gol su punizione. L’intramontabile “Diez”, che in quel di Miami è ritornato a ...