L’ex Inter avverte l’Italia | situazione devastante

(Di venerdì 8 settembre 2023) Siamo alla vigilia dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale: gli azzurri saranno di scena domani sul campo della Macedonia del Nord Manca solamente un giorno e poi inizierà ufficialmente l’era Spalletti per. Quella di sabato sera contro la Macedonia del Nord sarà la prima partita sulla panchina della Nazionale perallenatore del Napoli che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...i passaggi di Marcus Thuram all'e di Timothy Weah alla Juventus, arriva in Serie A un altro figlio d'arte. Si tratta di Juan Manuel Cruz.'attaccante argentino (classe 1999, figlio dell'...... dopo'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'. ...E chissà che a dare una preziosa spinta emotiva non sia stato proprio'...preziosa spinta emotiva non sia stato proprio'avvento di un...'attuale allenatore del Leicester edvice di Guardiola al City, Enzo Maresca, ha rilasciato un'...'anno scorso, del resto, tre ... il Real e darei fiducia all'che mi ha fatto un'ottima ...