Lettonia-Italia | programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ile isulla Rai di, match delleagli21 2023. Gli azzurrini del nuovo corso Nunziata si sfidano a Riga per questo primo appuntamento con la corsa per un posto alla prossima manifestazione continentale dopo il disastro nell’ultima edizione che ha portato all’addio di Nicolato. Si parte alle ore 16 di venerdì 8 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Roberto Rambaudi. SportFace.

Croazia -domani ore 20.45. Slovacchia - Portogallo domani ore 20.45. Azerbaigian - Belgio ... Macedonia del Nord -sabato ore 20.45. Romania - Israele sabato ore 20.45. Kosovo - ...... futuri membri della NATO, prima di incontrare Eltsin al vertice del G7 in. Eltsin esortava Clinton a sollevare la questione della minoranza russofona in Estonia e, poiché "una ...Ripartirà dunque da qui la carriera dell'ex attaccante della Lazio che, tra le altre, inha ... club con cui ha rescisso a inizio anno per poi passare al Liepaja , in. Adesso invece, ...

Nazionale U21 Alle 16 ora italiana (diretta Rai2), gli Azzurrini inaugurano il cammino che porta a Slovacchia 2025. Debutto per l'allenatore salito dall'Under 20: "Da valutare la condizione fisica, ma ...Al termine della partita vinta contro l'Italia alla FIBA World Cup 2023 valida per conquistare un posto nella finale 5/6° posto, l'allenatore della Lettonia Luca Banchi ha rilasciato in sala stampa il ...