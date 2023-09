Lentate Monza e Brianza | sente un uomo bestemmiare a cena e lo accoltella | 44enne denunciato

(Di venerdì 8 settembre 2023) commenta Asul Seveso (in) undi 44 anni, con numerosi precedenti penali, è statocon l'accusa di lesioni personali gravissime. È accusato di averto un ...

commenta Asul Seveso (in Brianza ) un uomo di 44 anni, con numerosi precedenti penali, è stato denunciato con l'accusa di lesioni personali gravissime. È accusato di aver accoltellato un 60enne che ...Ha accoltellato il vicino che bestemmiava. Per questo i carabinieri della stazione disul Seveso (Brianza) hanno denunciato alla procura della Repubblica diun 44enne brianzolo pluripregiudicato per reati contro la fede pubblica, la persona e il patrimonio. Contro l'...Le indagini sull'accoltellamento, effettuate dai militari disul Seveso e coordinate dalla Procura di, hanno permesso di ricostruire i fatti avvenuti il 23 giugno nel cortile di un ...

Lentate, coltellate al vicino perché bestemmia durante la cena in ... IL GIORNO

A Lentate sul Seveso (in Brianza) un uomo di 44 anni, con numerosi precedenti penali, è stato denunciato con l'accusa di lesioni personali gravissime. E' accusato di aver accoltellato un 60enne che av ...