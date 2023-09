Lentate Monza e Brianza | a cena il vicino bestemmia e per zittirlo lo accoltella

(Di venerdì 8 settembre 2023) Doveva essere unatranquilla, ma a causa di diverse bestemmie si è conclusa con unmento. L’episodio è avvenuto asul Seveso (in), quando un uomo di 44 anni, stanco di sentirne un altrore in continuazione durante tutto il pasto serale, ha deciso di metterlo a tacere con due coltellate. L’uomo è L'articolo proviene da Il Difforme.

Il vicino di casa bestemmia troppo e così lui lo prende a coltellate. Per questo i carabinieri della stazione di sul Seveso () hanno denunciato un 44enne brianzolo. Contro l'uomo sono stati raccolti gravi indizi per lesioni personali gravissime commesse il 23 giugno scorso. Vittima un 60enne. Le indagini, condotte dai militari della stazione di sul Seveso e coordinate dalla procura di hanno permesso di ricostruire che quella sera il 44enne. I fatti si sono svolti a sul Seveso, in provincia di e Brianza in Lombardia: un uomo avrebbe accoltellato un altro uomo perché infastidito dalle sue bestemmie.

Il 44enne, fervido credente, gli ha più volte chiesto di smettere ma questo ha portato alla nascita di un'accesa discussione. Continuava a bestemmiare nonostante "l'invito" a smetterla così un "fervente" credente ha accoltellato un uomo di 60 anni, a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza-Brianza.