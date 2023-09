Lecco | Di Nunno | “La squadra è completa | Balotelli non ci interessa”

, Dicontro Brescia e Perugia: "Gli è andata male, gli umbri volevano vendere agli americani" Infine, arriva l'attacco del patron delcontro Perugia e Brescia , club protagonisti ...Commenta per primo Paolo Di, patron del, non si smentisce mai. Intervistato da Il Giorno , il numero uno dei lombardi ha lanciato le solite frecciate. Nel mirino soprattutto il Perugia : 'Siamo stati fermi per ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il patron del, Paolo Di, è pronto a fare il suo esordio in Serie B da presidente dopo un'estate molto movimentata per la sua squadra. 'Non sono stati mesi facili - ha detto a 'Il Giorno' - la ...

Lecco, Di Nunno: “Non siamo come Bari e Palermo. Nel calcio zero amici. Balotelli…” Mediagol.it

Il patron del Lecco analizza il percorso che attende i lombardi in Serie B, menzionando piazze come quelle di Palermo e Bari.