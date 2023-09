Le sirene rovinano il sonno di noi ucraini | ma non il nostro orgoglio

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alle quattro circa di notte ha suonato la sirena. Senza perdere tempo ho messo i jeans e la felpa sopra il pigiama, ho infilato le scarpe da ginnastica, ho preso il telefono e la bottiglietta d’acqua, sono uscita in corridoio e, in fila indiana con i giornalisti italiani che accompagno in questi giorni a Kyjiv, sono scesa nel rifugio antiaereo sotto l’albergo. Siamo stati lì due ore, monitorando sui canali Telegram lo spostamento dei missili che verso le cinque hanno cambiato direzione e si sono diretti verso la capitale. Il lavoro dell’antiaerea ucraina lo abbiamo seguito su Telegram perché nelbunker non si è sentito niente, quindi era buono. Solo due ore dopo, la voce di Mark Hamill, l’attore che interpreta Luke Skywalker, ha annunciato la fine della sirena con il suo immancabile: May the force be with you, e siamo risaliti come talpe sulla superficie della ...