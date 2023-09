...Leuzzi è presidente dell'Ipsaic e direttore della collana 'Memoria' in cui ha pubblicato...124 Prezzo 14,00 ISBN 9788875533564Il 2023 sarà ricordato come un anno nero per gli orsi in Italia, finiti sulledi giornale e al centro di dibattiti infuocati dentro e fuori i social, e mai per buone notizie. L'ultima, è un grave atto di bracconaggio: il 31 agosto è stata infatti uccisa a fucilate ...Il 2023 sarà ricordato come un anno nero per gli orsi in Italia, finiti sulledi giornale e al centro di dibattiti infuocati dentro e fuori i social, e mai per buone notizie. L'ultima, è un grave atto di bracconaggio: il 31 agosto è stata infatti uccisa a fucilate ...

Le prime pagine di mercoledì 6 settembre 2023 Il Post

StampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Salernitana in bilico tra “Volpe” e l’esilio.Un altro week end denso di contenuti da non perdere su Prime Video, in questo settembre caldissimo in ogni senso. Prima menzione d'obbligo per il nuovo episodio della seconda stagione di La Ruota del ...