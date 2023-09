Le previsioni meteo del 9 e 10 settembre | nel weekend torna il caldo estivo

Un'attenuazione del caldo potrebbe esserci tra il 12 e il 13 settembre, ma i modelli- matematici non sono concordi sul peggioramento previsto. Di certo sarà difficile recuperare le ...Ecco il bollettinodella Protezione Civile:Sabato 9 Settembre 2023Sottocorona: quando "l'apoteosi della stabilità" Ecco lefino al 24 settembre. Come viene annunciato dai meteorologi sul sito meteogiuliacci.it , per la giornata di oggi sono ...

Previsioni meteo, inizia un weekend da piena estate la Repubblica

Qualche nuvola sia sabato che domenica solo su Calabria e Sicilia (LE PREVISIONI). L’anticiclone africano che avvolge le regioni del Nord garantisce bel tempo e sole su tutto il territorio, solo ...Entro il 2023 ci saranno più di 350 milioni di auto connesse in giro per il mondo, nel 2030 però questa cifra sarà più che raddoppiata.