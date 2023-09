Le frasi immigrazioniste di Garrone sono darwinismo sociale

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Il 70 per cento degli africanigiovani e hanno il legittimo desiderio di migliorare la loro vita. E’ un fatto di giustizia” dice il regista Matteo. Affermazione invasionista, collaborazionista e molto darwinista. Di quelche teorizzò la sopravvivenza del più adatto. Scrisse Herbert Spencer: “L’intero sforzo della natura è di sbarazzarsi dei falliti della vita”. E in effetti l’Europa è demograficamente fallita. Sembra che per, applauditissimo a Venezia per il suo film e le sue dichiarazioni, gli europei siano inadatti al mondo nuovo e debbano estinguersi in fretta e senza storie. Se i giovani africani devono desiderare di migliorare la propria vita, i vecchi, gli adulti, i padri di famiglia italiani devono invece desiderare di peggiorarla? Magari svenandosi per ...