Le dimissioni di Mancini cancellano un problema | l’Under 21 può ripartire dal ‘suo’ 4-3-1-2

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quell’idea del coordinamento tra nazionali al fine di condurre ad un’armonizzazione dei moduli e sistemi di gioco tra Azzurri e Azzurrini è probabilmente naufragata con ledi Roberto. La rivoluzione pensata dalla Figc con un Ct a capo di tre nazionali lascia ora il posto alle urgenze delle qualificazioni continentali. Ad aprire le danze è21 di Carmine Nunziata che inizierà il suo biennio senza quel 4-3-3 che Luciano Spalletti schiererà con i grandi. “Sono gruppi (under 20 e 21 ndr) che hanno sempre giocato con il 4-3-2-1 o 4-3-1-2, si ripartirà da questo”, ha detto Nunziata nella sua prima conferenza stampa. Niente forzature col 4-3-3 per una nazionale che ha pochi esterni di qualità e tanta abbondanza a centrocampo, ma che soprattutto ha bisogno di fare subito punti per l’autostima e la classifica. L’ex ...

