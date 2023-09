..."Codice rosso" " la legge del 2019 che istituisce una corsia preferenziale per lee le ... di altri due femminicidi , uno a Roma (Rossella Nappini, 52 anni) e l'altro nel trapanese (Leo, ...Sulleper stalking passate dinei confronti dell'ex compagno, Mauro Leo spiega: 'Il copione di queste tragedie è sempre lo stesso. I giornali scrivono sempre lo stesso pezzo. E noi ...... infermiera uccisa a coltellate dall'ex, e diLeo , che aveva denunciato per stalking il ... I diritti delle vittime: il patrocinio statale gratuito Un altro elemento che limita alcuneha ...

Le denunce di Marisa, la donna uccisa a Marsala: «Non uscivo più da sola, lui mi faceva paura» Corriere della Sera

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...«Ho paura, ho chiesto aiuto a tutti». Vengono i brividi nel rileggere la deposizione di Marisa Leo. Il 22 giugno 2021 salì sul banco dei testimoni. L’imputato era ...