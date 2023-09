Le cade il cellulare dal ponte di San Francisco e chiama un poliziotto per recuperarlo | ecco come va a finire

... il Porto è sotto di un gol, Taremi, quello che sarebbe dovuto passare al Milan,in area di ... Ohibò come si può fare Elementare Watson, anzi Nogueira, spunta un telefono, l'arbitro ...Taremiin area di rigore dell'Arouca dopo un contatto molto lieve. L'arbitro ferma il gioco, ... La soluzione Semplice: sul campo di gioco spunta un telefono, con il quale l'arbitro ......delle cronache di calciomercato per essere stato a un passo dal Milan la scorsa settimana)in ... non c'è il monitor per controllare l'azione e si vede il direttore di gara parlare al, ...

Cosa fare quando il telefono cade in acqua tuttoteK

Con pochi strumenti e senza bisogno di ago e filo, da una cravatta potete ricavare un colorato e utilissimo porta cellulare.Rigore o non rigore su Taremi Nel match del Porto l'arbitro telefona alla sala Var. E il finale è pieno di colpi di scena ...