Le associazioni industriali aderiscono al patto anti-inflazione

(Di venerdì 8 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Ledel largo consumo Centromarca, Federalimentare, Ibc e Unione Italiana Food hanno sottoposto all'attenzione del ministro Adolfo Urso una lettera d'intenti congiunta che è stata recepita favorevolmente per il contributo attivo che potrà dare al più ampio piano di contenimento dell'definito dal Mimit. Nel documento lesi impegnano a dare ampia informazione presso le proprie associate su ogni iniziativa sviluppata dal ministero in merito alla lotta all'; chiedere alle proprie associate di valutare, nel rispetto della libera concorrenza e della strategia di ciascuna impresa e su base volontaria, di sviluppare, limitatamente al periodo di riferimento ottobre/dicembre 2023, iniziative di politica commerciale tese a contrastare ...

È stata accolta dal Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) la lettera di intenti delle, che hanno inoltre chiesto al Ministero uno specifico tavolo di lavoro ...... dai produttorifino a Confcommercio. Finora l'accordo però non è stato siglato. ... Abbiamo incontri proprio prossimi, nella giornata di domani tramite le" e adesso "io sono ...Ad agosto, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e leche rappresentano i ... In questo modo, la comparazione tra l'andamento dei prezzie quelli al consumo continua a ...

Trimestre anti-inflazione, raggiunta intesa fra Mimit e associazioni ... Help Consumatori

MILANO (ITALPRESS) – Le associazioni industriali del largo consumo Centromarca, Federalimentare, Ibc e Unione Italiana Food hanno sottoposto ...Francesco Mutti: La lotta all’inflazione e la tutela del potere d’acquisito delle famiglie è una priorità per l’industria alimentare, nei limiti della sostenibilità economica delle imprese e della lib ...