Lazio | report da Formello | differenziato per Pedro e Vecino Riposo per Pellegrini

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ultimo giorno di fatiche per laprima del rompete le righe di Maurizio Sarri che ha concesso due giorni diai suoi. La pausa per le nazionali concede respiro alla truppa biancoceleste e il tecnico, impegnato nei giorni scorsi a cercare di inserire i nuovi nei suoi schemi, ha deciso di lasciare 48 ore di stacco a tutti i giocatori rimasti a. Tra questiche continuano a fare lavoroe all’inizio della prossima settimana dovrebbero riaggregarsi al gruppo in pianta stabile. Discorso simile per Luca, fermato da una botta al polpaccio e rimasto precauzionalmente a. La truppa laziale si rivedrà alunedì, mancheranno ancora i nazionali ma Sarri inizierà a lavorare ...

Allenamento Lazio, esercitazioni tattiche in mattinata: il report Lazio News 24

La Lazio, tramite una nota ufficiale, ha diramato il report dell'allenamento odierno: "Allenamento mattutino per la Lazio che questa mattina si è ritrovata presso il ...Allenamento Lazio, esercitazioni tattiche nel pomeriggio: il report della sessione di allenamento Tornata in campo la Lazio, che continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro la J ...