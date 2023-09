L’azienda di Lukaku a rischio scioglimento | documento della Camera di Commercio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Problemi per la Universal Image Rights UK Limited, società fondata dall’attaccante belga per la gestione dei suoi diritti di immagine

ROMA " Romeluè il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più ...media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti'...attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti ...Romeluè il sovrano indiscusso del calciomercato estivo: il più ...dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti'...attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti ...... rosmarino, buccia di patata fritta e salsiccia vegetale (di Beyond Meat,di cuiè stato in passato testimonial). Per accompagnare la pizza a doc'ideale è la 'Birra Romelus' ...