Lavrov | sappiamo di piani contro i gasdotti nel Mar Nero

La Russia ha informazioni relative a tentativi di far saltare i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream nel Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, riportato dalla Tass.

Questa mattina le truppe russe hanno lanciato attacchi missilistici in Ucraina contro le città di Kryvvi Rih, Zaporizhzhia e Sumy, uccidendo una persona e ferendone almeno 4i. Lo riferisce ...La Russia ha informazioni relative a tentativi di far saltare i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream nel Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Lavrov, riportato dalla Tass. (ANSA) ...