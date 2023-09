La nota del ministero degli Esteri Il ministro degli Esteri russo Sergeyè arrivato in India per partecipare al vertice del G20. Il suo aereo è atterrato all'aeroporto internazionale Indira ...... non c'è Putin Il ministro degli Esteri russo Sergheyè arrivato a Nuova Delhi per ... 08 set 11:55 Kiev: una farsa le elezioni russe nei territori occupati L'Ucrainale 'elezioni farsa' ...Secondo quanto riferito, il ministro degli Esteri Sergeiguiderebbe la delegazione russa all'...che il contesto imprenditoriale cinese è diventato sempre più ostile nei confronti delle ...

Lavrov denuncia progetti di sabotaggio per far saltare i gasdotti me Mar Nero Globalist.it

La Russia ha informazioni relative a tentativi di far saltare i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream nel Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Lavrov, riportato dalla Tass.Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 8 settembre, in diretta | Kiev: "La Russia non ha più truppe in Bielorussia per attaccare" ...