(Di venerdì 8 settembre 2023) Riguarderanno un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Impruneta - Greve in Chianti. Chiude anche la rampa

Riguarderanno un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Impruneta - Greve in Chianti. Chiude anche la rampa... questi ultimi hanno dato parere favorevole'opera. I tecnici, infatti, hanno evidenziato ...devastanti che l'attuazione di quest'opera porterà alla fascia di territorio coinvolta nei... convocati a sorpresa per una cena di partito in vista della ripresa dei. Tra un assaggio di ... Interpellata'argomento Meloni ha rincarato la dose: "I commissari europei, pur ...

Lavori sull'Autopalio, disagi per gli automobilisti - Siena LA NAZIONE

Firenze, 8 settembre 2023 – Lavori di risanamento della pavimentazione sul raccordo autostradale Siena-Firenze. L’intervento prenderà il via il prossimo lunedì 11 settembre. Il cantiere fa sapere Anas ...Firenze, 8 settembre 2023 - Dopo l'annuncio dell' interruzione temporanea della tratta ferroviaria Piazza al Serchio - Castelnuovo di Garfagnana, sulla linea Lucca – Aulla, per consentire i lavori di ...