Lavori all’Arechi | i big match della Salernitana a Benevento o Bari

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’esigenza ci sarà dal prossimo anno calcistico, ma una strada va imboccata adesso. Lo stadio Arechi di Salerno si appresta a rifarsi il look e questo comporterà un disagio per la. I granata avranno bisogno di una nuova casa almeno per 18 mesi, il tempo stimato per ultimare iall’impianto. Un nuovo confronto in merito c’è stato ieri a Napoli, dove il presidenteRegione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato l’adMilan e Andrea Cardinaletticommissione strutture Lega A. Presenti anche le autorità partenopee con il sindaco Manfredi in testa, oltre al prefetto Russo e al questore Conticchio. L’idea è quella di realizzare uno stadio temporaneo presso area del campo Volpe. Un impianto da 15 mila posti, vale a dire ...