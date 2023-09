Lautaro Martinez | possibile favore all’Inter nella ‘lotta’ con Alvarez

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’Argentina ha completato con successo il primo dei due impegni di questa pausa per le nazionali, grazie a una vittoria sull’Ecuador. Che ha visto partire titolare, sostituito soltanto nel finale da Julian. Proprio da questo ballottaggio può arrivare un. IN ALTURA – Dopo l’1-0 sull’Ecuador, l’Argentina si prepara alla temuta trasferta contro la Bolivia. Temuta per un semplice motivo: le condizioni in cui si deve giocare a La Paz, capitale del Paese. In altura, il che non facilita le condizioni in cui i giocatori devono performare. In questo senso unperpotrebbe arrivare dal ballottaggio con Julian. Il Toro è infatti partito titolare ...