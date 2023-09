Lasciarsi i problemi alle spalle con l’aiuto di Serenis

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Usare l’imperfetto per imparare ad abbandonare inel passato. Raccontare una storia, la propria storia, usando l’imperfetto anziché il tempo presente, significa relegare al passato certe abitudini o condizioni di vita che avevamo un tempo, ma che adesso non abbiamo più. “Certe storie sono meglio all’imperfetto”Ed è proprio per raggiungere un obiettivo indubbiamente ambito dai più, che– piattaforma digitale di benessere mentale per il supporto psicologico – ha avviato per tutto il mese di settembre la campagna “Certe storie sono meglio all’imperfetto”. L’obiettivo è quello di incrementare la consapevolezza intorno alla psicoterapia, raccontando in che modo possa aiutare le persone aspeventi e ricordi traumatici. La campagna di sensibilizzazione di ...