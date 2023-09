Las Palmas | Il Las Palmas non segna nemmeno nelle amichevoli

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) 2023-09-07 21:27:56 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: lLa visita alla Palma è soffocata dal UD Las, che ho perso l’amichevole contro di lui Atlético Paso, squadra di seconda divisione della RFEF. È vero che Garcia Pepe Ho schierato solo Pejio da titolare rispetto alla squadra che domenica ha giocato a Girona, ma il volto dei gialli lasciava molto a desiderare. Il gruppo della Palma ha affrontato la partita con una ipertensione che ha soffocato l’UD, rendendo piccola la squadra di Prima Divisione. Con giocatori come Perrone, Herrera, Curbelo o Escandell, aggiunto a diversi giocatori nostrani, il Lasè apparso in amichevole. giocatori che Non sono importanti a inizio stagione, ma che neanche oggi hanno approfittato dell’occasione. Iaki dovevo andare ...