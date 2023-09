L' appuntamento più importante della mia vita A chi si riferisce Belen

(Di venerdì 8 settembre 2023)Rodriguez è stata travolta da cambiamenti, in questo 2023, sia sul lato personale che su quello lavorativo. Infatti, oltre alla separazione con il marito Stefano De Martino, e la nuova frequentazione con Elio Lorenzoni, la conduttrice ha anche lasciato Mediaset. Come già approfondito, dunque, non rivedremo piùalla conduzione di “Tu si que vales”, né tantomeno a quella de “Le Iene”, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. C'era da aspettarsi che, a seguitosua uscita da Mediaset, siano esplose le indiscrezioni da parte degli utenti sui progetti futuriRodriguez. Inizialmente, il rumor dominante parlava di una possibile collaborazione con “Discovery”, a maggior ragione dopo l'approdo di Fabio Fazio e Luciana Littizzeto nel network. Ma si trattava di una fake news: la voce è stata messa a ...

Come sempre, unimportante per chiunque desideri investire nel breve termine. Fino a pocodi un anno fa, le aste di BoT non attiravano le attenzioni praticamente di nessuno, eccezion ...Newsic Friday Vol. 36 - 2023. Nuovocon il listone del venerdì. Settembre con tante uscite al top: dai Rolling Stones a ... Ci piace diquando rappa liscio piuttosto che quando si ...Che tra l'altro, in coppia con Andrea Pellegrino, ha raggiunto anche la semifinale di doppio, forse per dimostrare ancora una volta a capitan Volandri di essereche pronto per l'...