L' annuncio ufficiale | chi entra nel cast Milly non sta nella pelle

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo un gioco impazzito di ipotesi e di supposizioni, gli autori di Ballando con le stelle, il seguito programma del sabato sera di Rai 1, stanno lanciando in rete i nomi dei primi concorrenti che si sfideranno in pista. Se ne era già parlato nelle scorse settimane e ora è arrivata la conferma. Carlotta Mantovan è la quinta vip pronta a indossare le scarpette e a farsi guidare da un maestro professionista per conquistare la coppa. Seconda a Miss Italia 2001, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi, Mantovan era già arrivata alla corte diCarlucci come ballerina per una notte. Quest'anno, però, la conduttrice l'ha voluta in gara. Proprio Fabrizio Frizzi aveva inaugurato la prima edizione di Ballando con le stelle come primo concorrente della prima edizione. A ufficializzarlo è la Rai, mentre i profili social dello show diffondono il video in cui ...