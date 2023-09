L'anno complesso del centro che (forse) nascerà dopo le europee

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il timore di Meloni su Renzi «cavallo di Troia» e Tajani che lo rimbalza chiamando in causa «l’asilo Mariuccia». La partita di Calenda

, che fino ai primi mesi di quest'aveva sempre goduto di un'ottima salute, aveva iniziato ad ... diretta dal Dottor Alberto Albertini , per organizzare un interventoin combinata con i ...Il centro, che ne avrà presto uno gemello a Windsor, in Canada, sorge nel cuore del... si va da test rapidi che durano alcune ore ad altri più lunghi, da un paio di settimane fino a un. ......essere affrontati immediatamente perché necessitavano di un lavoro ingegneristico più. ... 'La provincia di Ravenna è abituata a gestire qualche milione di lavori all'. 30 milioni di euro ...

Manovra, Meloni sposa l’austerity: “Sarà un anno complesso”. Fissa le priorità e striglia i vicepremier la Repubblica

Sarà «un anno complesso», aveva detto Giorgia Meloni mercoledì 6 settembre durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Una considerazione legata al confronto sulla legge di Bilancio e le poche ...Grosseto: “Adottare un Piano strutturale in Toscana è un’operazione titanica ” Con queste parole il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna commenta entusiasticamente il coronamento ...