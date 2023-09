Lamezia Terme | operaio che dirigeva il traffico muore investito

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un tragico incidente è avvenuto stamattina alungo la strada che collega la statale 280 all’aeroporto, quando un giovanedi 24 anni residente a San Pietro Apostolo, Catanzaro, è statoda un’automobile mentre si trovava a regolare ila seguito di un precedente incidente stradale. La vittima lavorava per un’azienda che forniva servizi stradali per conto dell’Anas. L’incidente è avvenuto all’altezza di un restringimento di carreggiata istituito per consentire lavori di rifacimento dell’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale per gestire la situazione. Sulla dinamica dei fatti è stata avviata un’inchiesta per capire la dinamica dell’accaduto. Leggi anche: Milano, il video dell’assessora del Pd Censi contestata dai ciclisti in ...

