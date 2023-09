...che non porti all'industrializzazione dell'. Cosa ha offerto finora'Italia Parecchio. Nella ...cui'Italia. Vuol dire anche mettere in ... anzi: chi ci perde è chi nonal tavolo e ...E chi sisugli allori sperando in una ...Oliver Zipse della BMW è tornato a sottolineare'... Io'ho vista quando ero in Volkswagen,il 2011 e ...guardare a quello che sta succedendo in...i soldati c'erano membri della Guardia ...le differenze attraverso il dialogo e di ripristinare'...di cooperazione economica dell'Occidentale.in Consiglio di sicurezza New York e non ...

L'Africa siede tra i 20 grandi ma è solo colonialismo ilGiornale.it