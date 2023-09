La Volta Buona | Caterina Balivo fa spoiler sulla prima puntata | tra gli ospiti attore Paradiso delle signore

... che però di testa fallisce unaoccasione. Le due squadre, dunque, tornano negli spogliatoi ... Intorno al 70 l' Italia prova a scuotersi con un'incornata di Esposito, che ancora unafinisce ...Troppo allaperché fosse stato più cinico, spietato sulle strade d'Europa, anche tra i ... Dopo quellanon siamo più passati: non so se fosse un male o un bene andare lì, ci vedeva con i ...E chi convolontà si offre di prenderli, facilmente si scoraggia, e l'eliminazione rischia di ...dispersi Le biblioteche pubbliche a cui si pensa poter destinare quelle domestiche a loro...

La volta buona - articolo

Partirà lunedì la nuova avventura di ‘La Volta Buona’, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 che segna il ritorno, sulla rete ammiraglia, di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni dalle 14 alle ...Due ore di diretta in cui la Balivo porterà i telespettatori alla scoperta della Volta Buona di ogni suo ospite. Un programma di infotainment, che si sfoglia come un magazine. Un talk leggero ma allo ...