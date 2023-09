La Volkswagen Passat 2024 presentata al Salone di Monaco di Baviera

(Di venerdì 8 settembre 2023)si impegna a produrre solo auto elettriche in Europa a partire dal 2033. Quella che vedete qui è probabilmente l’ultima generazione dicon motore a combustione interna. A nostro avviso, sarebbe un errore eliminare ladal catalogonell’era dei veicoli elettrici, vista la sua importanza. C’è quindi una buona probabilità che

... in linea con laVariant 2024 che monta un motore TSI turbo da 1.5 litri, una batteria da 19,... Con tutte queste informazioni già conosciute, ilTiguan 2024 si configura come una ...... ecco infatti che dopo il debutto su ID.7 e il travaso sulla nuova, il sistema di infotainment MIB4 arriva anche sulleID.5 e ID.4 model year 2024, con l'ambizione di diventare ...continuerà ad offrire anche vetture ad alimentazione tradizionale, ma più efficienti, come le nuove generazioni diVariant e Tiguan. Thomas Schafer , CEO dispiega: "...

Volkswagen Passat Variant: dati tecnici, dimensioni, motori, interni, allestimenti - Quattroruote.it Quattroruote

Volkswagen si impegna a produrre solo auto elettriche in Europa a partire dal 2033. Quella che vedete qui è probabilmente l’ultima generazione di Passat con motore a combustione interna. A nostro ...In questi giorni sono state presentate alcune novità molto interessanti al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), tra cui la nuova generazione della Volkswagen Passat e la ID. GTI Concept. Abbiamo ...