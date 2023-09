La variante Eris colpisce i polmoni? Il ritorno di Burioni spacca i social

(Di venerdì 8 settembre 2023) "Covid, laavrebbe maggiore capacità di infettare i". E' questo il titolo sulle capacità della nuovadel Covid che ha catturato l'attenzione di Roberto. Il professore di Virologia e Microbiologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano si è scagliato contro tale ricostruzione allarmistica della mutazione del virus che nel 2020 scatenò la pandemia: “La maggiore capacità dellaEG.5.1 di infettare iviene dedotta da uno studio non ancora pubblicato su CRICETI. Uno studio su CRICETI non permette di trarre alcuna conclusione, per cui questo è puro terrorismo. Vediamo di non esagerare”. Nel frattempo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha fatto il ...

Sta crescendo Eg.5 (soprannominata) mentre Xbb declina. LaBa.2.86 (soprannominata Pirola) è stata individuata in numero ridotto di casi in 11 Paesi e l'Oms sta monitorando la ...LaTutta colpa di(EG.5) , la nuova e contagiosa, dominante a livello mondiale " è quella maggiormente rilevata in Europa, Asia e Stati Uniti - e in costante crescita pure ...Lafa preoccupare l'Italia, con l'aumento dei casi che mette in allerta il Ministero della Salute che negli ultimi mesi aveva messo "da parte" il Covid allentando le misure restrittive ...

Covid, contagi su del 44%: circolare del ministero, attenzione a questi sintomi La Stampa

Crescono i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 21.309 casi , in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19 , a cura… L ...''Penso che riparlare di mascherine, lockdown e tutto quello che abbiamo vissuto sia fuori da ogni logica. Tutti sappiamo che il covid ormai ha perso la sua virulenza, non mi sembra che ci siano gli o ...