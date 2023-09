La Traviata di Verdi e La voce umana di Poulenc in un inedito dittico ideato da VoceallOpera Violetta e Elle | così lontane così vicine così attuali

(Di venerdì 8 settembre 2023) Due storie di donne, due storie di amori disperati.diverse,nel tempo l’una dall’altra, eppure. Ladi Giuseppee La voix humaine (La) di Francissono le opere liriche protagoniste di unpensato e prodotto dall’associazione milaneseAllOpera, che da dieci anni si è autoassegnata la missione di portare l’opera in periferia e a prezzi moderati e dare opportunità alle giovani speranze della lirica. L’appuntamento è allo SpazioTeatro 89, in via Fratelli Zoia a Milano, alle 20 di sabato 16 ...

... omaggio al genio di Giuseppea duecentodieci anni dalla nascita realizzato in collaborazione ... altro grande ritorno sul palcoscenico del Teatro Marrucino dopo il successo de 'La' del ......e Bizet , alcune delle più famose arie d'opera di Donizetti e Puccini e alcune celebri musiche di Morricone. Con l'intervento di tre cantanti. A chiudere col Brindisi della, ...Con undici recite, dal 10 settembre al 13 ottobre torna in scena al Teatro La Fenice di Venezia ladi Giuseppe, con il debutto nel ruolo di Violetta di Rosa Feola, celebrato soprano che è già a Venezia per le prove, in concomitanza con la presentazione alla Mostra del cinema del film ...

La Traviata di Verdi e La voce umana di Poulenc in un inedito dittico ideato da VoceallOpera Il Fatto Quotidiano

Si prosegue con "Il Trovatore" (17 e 19 novembre), omaggio al genio di Giuseppe Verdi a 210 anni dalla nascita ... altro grande ritorno al Marrucino dopo il successo de "La Traviata" del 2021. "Grande ...Callas 100 approda sul palco dell'Arcimboldi di Milano il 28 settembre, seconda tappa di una grande un evento internazionale itinerante, dopo la prima del 23 luglio a Firenze, per celebrare la Divina ...