(Di venerdì 8 settembre 2023) Per capire meglio cosa devono aspettarsi gli studenti e le famiglie per l'avvio delle lezioni, il portale Skuola.net ha interpellato Ivana Barbacci, segretario generale della Cisl Scuola. Chiedendole ...

Da un latovengono fatte tutte le nomine in ruolo. Dall'altro ci sono diverse assenze in corso di anno, tra dottorati di ricerca, aspettative, posti part time. Così come i posti di sostegno in ...In realtà i 3.800 posticorrispondono a 3.800 persone ma ad un numero inferiore, visto che in ... Docenti -Il ricorso ai supplenti è stato massivo come dimostrano i due turni di nomine ...Anief ricorda che in Italia continua aessere adottata la direttiva 1999/70/CE , introdotta dal Consiglio europeo proprio per evitare l'abuso sistematico di precariato. Il giovane sindacato, dopo ...

La "supplentite" non è morta: quest’anno 130mila cattedre vacanti TGCOM

La “supplentite” non è morta: anche quest’anno, secondo il Ministro Valditara, circa 130.000 cattedre dovranno essere coperte da docenti supplenti a tempo determinato, soprattutto per quanto riguarda ...Arezzo, 8 settembre 2023 – Scuola, boom di supplenze docenti (in particolare per il sostegno) e mancanza di personale Ata: la Flc Cgil Toscana lancia un allarme e illustra i numeri regionali e provinc ...