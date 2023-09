La storia di Gianmarco Tamberi a Verissimo | dall’infortunio al trionfo mondiale

Leggi su tutto.tv

Scopri la straordinaria storia di Gianmarco Tamberi, l'atleta italiano che ha conquistato l'apice del successo nel salto in alto ai mondiali di Budapest. Grazie alla sua forza e determinazione, Tamberi è riuscito ad affrontare e superare non solo le sfide del campo sportivo, ma anche quelle personali, compreso il rapporto difficile con il padre e un grave infortunio. La sua vita è un racconto che parla di resilienza, coraggio e amore, dove i ruoli fondamentali vengono giocati dal campo di gara, dalla forza d'animo e dall'affetto incondizionato della moglie Chiara. Non perdete l'occasione di ascoltare Tamberi raccontare di più sulla sua straordinaria carriera, in quanto sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani, sabato 9 settembre 2023.