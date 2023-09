(Di venerdì 8 settembre 2023) LaWang Fang intona “” tra ledel teatro di, dove centinaia di ucraini innocenti sono morti in un attacco missilistico russo. Il ministero degli Esteri ucraino lo definisce un esempio di “degradazione morale”. “L’Ucraina si aspetta dalla partespiegazioni sullo scopo del soggiorno dei cittadini cinesi ae sul modo in cui sono arrivati ??nella città ucraina temporaneamente occupata”, scrive Kyiv in un comunicato di protesta ufficiale. I media delle forze di occupazione russe, che si definiscono Repubblica popolare di Dontesk (Dpr, creata con i referendum farsa del 2014), spiegano che con Wang sono arrivati diversi giornalisti e blogger e personaggi famosi dalla Cina. “Molto toccante”, ha commentato Denis Pushilin, ...

Indignazione del ministero degli Esteri ucraino per la performance della soprano cinese che, nel teatro distrutto simbolo di Mariupol , ha interpretato la canzone russa "Katyusha" . Il ministero ha chiesto chiarimenti al governo cinese in merito a quella che, secondo Anton ...

