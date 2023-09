La resa dei conti tra Putin e Prigozhin | chi tocca lo Zar muore

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’“anti-”, se mai ci sarà, non sarà uno degli oppositori nel nome della democrazia e dei diritti, forse più conosciuti e popolari in Occidente che in Russia, ma sarà un “simil-”, pretoriano deluso e ambizioso, ultra-nazionalista senza scrupoli ad usare la forza, magari tutta la gamma dell’arsenale militare disponibile. In quest’ottica, il fallimento del putsch del 24 giugno e la morte, il 23 agosto, di Yevgheny– quali ne siano le cause e chiunque ne siano gli eventuali responsabili – non sono cattive notizie per l’Occidente e per quel che rimane della sicurezza internazionale, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non proviamo qui a sciogliere la matassa delle circostanze della scomparsa del capo della Wagner (e non abbiamo le fonti per farlo): tutto resta incerto. Probabilmente, i dubbi su ...