La Promessa si sposta alle 16.20 (anticipazioni)

(Di venerdì 8 settembre 2023) LaLada lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023 Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata, e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto. Pia sostiene Romulo, ormai abbattuto dal ruolo di Gregorio, e lo spinge a non mollare. Don Gregorio sorprende Jana davanti alla stanza di Manuel e le ordina di starne alla larga. La famiglia De Lujan trascorre tutta la giornata lontana da Laper il funerale del barone De Linaja; alla funzione partecipano anche Petra e Padre Camilo. Manuel continua a sentire un inspiegabile profumo di camomilla e Jimena lo plagia, raccontandogli bugie sulla loro storia. Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono e condividono ...

Una volta in loco, Exposito noterà che l'anno di morte di quello che credeva essere suo padre è lo stesso della sua nascita, scoperta che avrà un solo significato: Curro non è figlio dell'uomo e col ...