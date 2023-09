La Promessa | ecco come e dove vedere la replica delle puntate

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera Lala telenovela spagnola ambientata all’interno di Palazzo El Rincón, spettacolare edificio della fine del XIX Secolo, situato ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid. Per caso non avete avuto la possibile di seguire l’episodio perché fuori casa o per un altro tipo di impedimento? State tranquilli, vi spieghiamo in pochissimi minutirilade La. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.de Ladel 8 Settembre Lade Laè possibile vederla sia in TV che in streaming.è facile intuire da subito, si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi ...

i dettagli. Samuele Bersani e l'attacco a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Come annunciato da ... Così, fedele a questa, la nuova conduttrice del programma Mediaset ha deciso di chiudere la ...Non ti nascondo però che, quattro anni fa, mi feci una. Sono stato a lavorare come modello ...che mi viene in mente Cristiano Ronaldo poiché pure costui ha sostenuto qualcosa di simile a ..., cercate di non essere troppo buoni: c'è chi potrebbe approfittarsene! Sagittario Cari ... la puntata di oggi 8 settembre 8 Settembre Anticipazioni TV Anticipazioni La: la puntata di oggi,...

Anticipazioni La Promessa 11-15 settembre: il barone è morto, ecco chi l’ha ucciso Abruzzo Cityrumors

Il laburista Anthony Albanese sarà il primo capo di governo australiano a recarsi in visita in Cina in sette anni, dopo aver accettato l’invito del presidente Xi Jinping nella speranza di convincere ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 settembre su Canale 5 (lun. alle ore 16.10, da mar. a ven. alle ore 16.20) ...