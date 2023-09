La povera finanziaria e la sindrome del sabotaggio europeo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le signore e i signori del Governo arrivano da un altro pianeta ed è un bene, per la Patria, che abbiano preso atto dei conti pubblici se non fosse una grande, enorme contraddizione quella di una manovraconfezionata dentro le due parole «austerità e sobrietà». Niente «spendi e spandi», dicono i parlamentari ex sovranisti e populisti mandati davanti alle telecamere a raccontare il nuovo corso patriottico. Un altro pianeta rispetto ai coriandoli delle promesse fatte dall’opposizione oggi maggioranza che si trova in mano un pugno di euro con cui fare sostanzialmente una sola cosa: confermare per il 2024 il taglio del cuneo fiscale. Per il resto solo noccioline. Il Ponte di Messina rimarrà un plastico nel salotto di Matteo Salvini che dovrà rinunciare a tante altre cose, a partire da Quota 41, per cui l’odiata riforma Fornero non riuscirà togliersela di ...