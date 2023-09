La paura della mediocrità ci spinge verso la perfezione Ma questo non è un bene

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Volare in alto, sempre un po’ più su, senzadi cadere anche quando lo schianto è inevitabile: èche ci hanno insegnato. Come i primiclasse, abbiamo assimilato la lezione, facendo nostri la tenacia, il coraggio e l’intraprendenza. Siamo diventati schiavi dell’ambizione, del successo e del primato, di quell’idea diche si può e si deve raggiungere diventando riconoscibili tra gli altri. Quelli che si accontentano, che non lasciano mai la comfort zone, che non osano e non agiscono. Quelli mediocri. Perché lafa. Quella consapevolezza di essere come gli altri, o peggio inferiori a loro, ci terrorizza. E in un’epoca come la nostra, nella quale tutti sono invitati a sfidarsi a suon di impegni, carriera e promozioni, nessuno si può permettere il ...