La missione indiana di Meloni tra i grandi del mondo Momento della verità con la Cina

(Di venerdì 8 settembre 2023) I lavori del summit da un lato, i bilaterali con i leader dall'altro. L'agenda di Giorgiaa Nuova Delhi, dove si trova per il G20 assieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prende forma. Il premier alla vigilia dell'inizio delle sessioni ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak (focus su Ucraina, migranti e intelligenza artificiale), mentre sabato 9 settembre a margine dei lavori vedrà il padrone di casa Narendra Modi, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e, soprattutto, il premier cinese Li Qiang. A quanto si apprende da fonti diplomatiche italiane a chiedere il faccia a faccia è stato lo stesso Li Qiang. Con quest'ultimo la presidente del Consiglio parlerà ovviamente del Memorandum d'Intesa sulla ViaSeta, tra i dossier più delicati di politica estera con cui è alle prese il governo. Sull'intesa siglata ...

... è stata accolta alla base area di Palam da Shobha Karandlaje , sottosegretariadell'... a novembre in Indonesia a margine del summit del G20 e a marzo durante ladi Meloni a Nuova ...Una collaborazione tra India e Giappone Il successo dellalunareChandrayaan - 3 ha portato alla ribalta l'interesse dei media di tutto il mondo sulle ambizioni del programma ...Laha avuto un'ampissima risonanza perché, al momento dell'allunaggio, Vikram è ... Frattanto, l'agenzia spazialesta studiando i dati che Vikram ha raccolto durante i suoi giorni di ...

Calata la notte sul sito d’approdo, vicino al polo sud lunare, il lander Vikram e il rover Pragyan della missione indiana Chandrayaan-3 sono da qualche giorno in sleep-mode. Ora l’attesa è tutta per i ...La prima, di particolare effetto, mostra la Terra e una freccia gialla che indica la posizione della Luna. La seconda è un ‘selfie’, scrive nel post l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale ...