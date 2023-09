La lezione di Emily Ratajkowski «Divorziare a 30 anni fa bene» VIDEO

Leggi su donnapop

(Di venerdì 8 settembre 2023)ha deciso di condividere la sua esperienza di divorzio con unsu Tiktok. Il discorso della modella e attrice, però, non è quello che in molti potevano aspettarsi. La 32enne ha fatto delle dichiarazioni molto lucide, su un argomento che non viene trattato solitamente dalla giusta prospettiva. Il divorzio culturalmente viene percepito come un...