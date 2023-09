La lettera di Marta Fascina ai giovani di Forza Italia | «Siate autentici sognatori come voleva Silvio» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alla fineha parlato. La davanogrande assente, ma in realtà la sua presenza, anche se non fisica, ha raccolto gli applausi di tutti. Con una, indirizzata alla platea di «Azzurra Libertà», la kermesse deidi, la prima volta dopo la morte del fondatoreBerlusconi. «Questa festa è tutta per lui, che ha avuto un cuore sempre giovane», spiega, raccontando, il dolore «ancora troppo forte».si rivolge aimilitanti, citando Berlusconi: «, col sole in tasca. Questa festa è tutta per lui che fino al suo ultimo respiro ha avuto un cuore sempre giovane». Di seguito la ...