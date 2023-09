La leggenda del Manchester United mette in dubbio l’attività di trasferimento del club in mezzo al litigio di Jadon Sancho

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 settembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Andy Cole ha sollevato dubbi sull’ambiente del, dopo ilpubblico dicon Erik ten Hag.ha risposto alla decisione del suo allenatore di escluderlo dalla rosa della giornata per la sconfitta dello scorso fine settimana contro l’Arsenal a causa delle scarse prestazioni in allenamento. E, di conseguenza, il futuro del Mandel 23enne attaccante inglese appare incerto.giocherà ancora per lo? (Credito immagine: Getty Images)È giusto dire chesi è lusingato di ingannare da quando è arrivato allodal Borussia Dortmund per 73 milioni di sterline due anni fa – e non è il primo grande ...