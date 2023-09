La Juventus sta cambiando filosofia di gioco | ecco il dato che lo dimostra - Top News

Una rivoluzione che sembra attecchire man mano, in casa, al di là dei singoli risultati. E' il quadro che traccia la Gazzetta dello Sport sulla squadra di Allegri : più possesso palla, grinta e incisività. La Juve 2023 - 24 sembra stia cambiando ...Intuizione dellache sonda il terreno per il gioiello danese: possibile assalto di Giuntoli a gennaio Se pur il calciomercato estivo si sia concluso, lalavorando sotto traccia per rinforzare la rosa con profili giovani e di talento che possano ulteriormente abbassare l'età media della squadra di Massimiliano Allegri.Lalancia già un occhio al futuro. La prossima estate i bianconeri potrebbero provare ad ingaggiare un calciatore a zero dal Real Madrid La nuovadi Massimiliano Allegriprendendo forma in queste prime settimane di stagione tra risultati incoraggianti ed una proposta di gioco in crescita rispetto alle ultime annate. Allegri (...

Juve, dodici anni all'Allianz Stadium: tutti i record dei bianconeri Corriere dello Sport

La carriera del centrocampista francese alla Juventus è stata, però, tormentata dagli infortuni, ragion per cui la Juventus sta cercando di discutere il contratto, al ribasso, con il calciatore.Inizio positivo per Vlahovic che ritrova i gol dopo le critiche. Prandelli, suo ex allenatore, non ci sta e si sfoga. Buon inizio per la Juventus che porta a casa due vittorie e… Leggi ...