(Di venerdì 8 settembre 2023) L’operazione rinascita, protagonista Charles De, è sicuramente iniziata con il piede giusto. Gol all’esordio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, assist nell’ultima sfida con il Monza e l’impressione chiara a tutti gli addetti ai lavori di una ritrovata serenità che si traduce in campo nella leggerezza di poter esprimere tutto il proprio talento. Dal ritiro della nazionale maggiore belga, ritrovata dopo aver guidato da capitano la spedizione Under 21 agli Europei lo scorso giugno, l’attaccante classe 2001 è tornato a parlare del suo arrivo a: “Sapevo che al Milan avrei avuto poco spazio e mi sono chiesto: aspetto la mia occasione e resto, anche giocando meno, o vado in un’altra squadra per mettermi alla prova? La seconda ipotesi mi faceva sentire meglio,ancora di più”. “Non è che non volessi andare al Psv o ...

La grinta di De Ketelaere: “Volevo l’Atalanta, a Bergamo per ritrovare me stesso” BergamoNews.it

Un’Atalanta dai due due volti, praticamente non pervenuta nel primo tempo e ritrovata nella ripresa, cade a sorpresa a Frosinone, pagando il rovinoso 2-0 della prima frazione. Dea che esce dallo Stirp ...“L’importante non è come colpisci, ma come sai resistere ai colpi, come incassi e una volta che finisci al tappeto hai la forza di rialzarti…così sei un vincente!”. Questa è la frase che viene subito ...