La GdF sequestra 190 chili di cannabis nel casertano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Casaluce/Macerata Campania/Marcianise. Quasi 900 piante di “indica”te e circa 190 kg di sostanze stupefacenti rinvenute, che avrebbero prodotto illeciti guadagni per oltre 2 milioni di euro: la guardia di finanza di Caserta hato l’ingente quantitativo di droga, in tre operazioni condotte a Casaluce, Macerata Campania e Marcianise. I militari del Gruppo di Aversa hanno individuato a Casaluce una coltivazione di “indica”, composta da 226 piante dell’altezza di circa un metro e numerosi attrezzi utilizzati per la coltivazione. A seguito di un esame speditivo della qualità delle piante rinvenute, e qualificato il contenuto di thc superiore al limite previsto dalla norma, i militari hannoto la sostanza stupefacente rinvenuta del tipo marijuana, del peso ...

ALESSANDRIA - La Guardia di Finanza di Tortona ha sequestrato circa 5 mila confezioni tra profumi, bagno schiuma, doccia schiuma e deodoranti, contenenti il 'Butylphenyl methylpropional', conosciuto ...LUCCA - Le Fiamme Gialle della provincia di Lucca, In quattro distinte operazioni, in Versilia, hanno sequestrato più di 1500 oggetti di pelletteria (borse, portafogli, cinture, scarpe, ecc.), che ...PADOVA - Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 7 mila articoli tra profumi e prodotti per la cura della persona e l'igiene, contenenti una sostanza ...

Messina, in vendita articoli scolastici "non sicuri" per i bambini: la GDF ne sequestra 165 mila Gazzetta del Sud - Edizione Messina

PORDENONE - Visti i tempi che corrono, se si può risparmiare, meglio approfittarne. Così ha pensato di fare anche un residente della provincia di Pordenone, acquistando un ...di cocaina pura suddivisa in decine di panetti. Il sequestro è il frutto del dispositivo di controllo realizzato da GdF e da ADM all’esito di un’attenta analisi dei rischi dei contenitori presenti nel ...