La figlia si sposa e gli anziani genitori muoiono subito dopo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Luigi Bina, 90 anni, e Angela Benecchi, 84 anni, di Nerviano, erano l’incarnazione dell’amore eterno. La loro storia si è conclusa in un modo tanto tragico quanto romantico: Luigi è morto lunedì 4 settembre,il matrimonio dellaAnnamaria, e la moglie Angela lo ha seguito appena il giorno. Una partenza sincronizzata che ha toccato profondamente il cuore della comunità. Noti per il loro negozio di calzature a Nerviano, i Bina erano figure amate e rispettate. Lasciano dietro di sé quattro figli: Annamaria, insegnante alla scuola primaria, e i suoi fratelli Marco, Paolo e Carlo. “Angela e Luigi erano pilastri della nostra comunità, simboli di gentilezza e rispetto”, ricorda l’ex sindaco Massimo Cozzi. “Ora sono insieme in paradiso”. La morte di Angela è avvenuta in un momento ...

