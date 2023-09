La famiglia di Vialli | solo la Fondazione può usare il suo nome per raccogliere fondi Polemica sull' evento di Reggio Calabria

(Di venerdì 8 settembre 2023) «Visto il proliferare di iniziative di raccolta, lanon ha dato autorizzazione a utilizzare ildi Gianlucaad alcuna organizzazione ad eccezione die Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus». Così, in una nota, diffusa dallae Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La precisazione arriva peraltro qualche ora dopo lasollevata...

Laè intervenuta in merito ai dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli per l'evento benefico "The Legend Gianluca", in programma il 10 settembre a Reggio Calabria . La giornalista ...'Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, lanon ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianlucaad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazionee Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus'. Così, in una ...Assieme al fratello Vincenzo, scomparso negli anni '90, ha saputo portare l'azienda diai ... presidente di Confindustria Cuneo), ex calciatore della Juventus e fondatore con Gianluca...

La famiglia Vialli: Solo la Fondazione è autorizzata a utilizzarne il nome Tuttosport

A seguito delle osservazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli, pubblicate sul suo profilo Facebook, Alessandro Arena, organizzatore della partita "The Legend Gianluca Vialli" - si legge in un not ...Sui social scoppia la polemica dopo l'intervento di Selvaggia Lucarelli: "Dubbi sull'associazione Nazionale Azzurri". E la fondazione Vialli Mauro nega di aver dato l'autorizzazione all'evento. L'orga ...